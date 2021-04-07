Херсонская область приближается к пиковым нагрузкам по COVID

Растет заболеваемость и смертность

Растет заболеваемость и смертность

Фото из открытых источников

Ситуация с коронавирусом в Херсонской области ухудшается, регион приближается к пиковым нагрузкам по заболеваемости и госпитализациям. При этом он до сих пор находится в "желтой зоне".

Об этом сообщил главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

По его словам, число инфицированных и смертность растут в связи с циркуляцией более новых заразных штаммов, миграцией населения и невозможностью усилить карантин из-за "желтой зоны". Он также отметил, что люди из "красного" Николаева массово посещают херсонские ТРЦ и развлекательные заведения.

К сожалению, это безответственное поведение ставит под угрозу жизнь и здоровье всех нас! Мы вплотную приближаемся к так называемых "пиковых нагрузок" и по уровню заболеваемости, и по уровню госпитализации. Впереди несколько недель тяжелых испытаний, - добавил Ромаскевич.

Он призвал руководителей органов местного самоуправления, руководителей предприятий и учреждений области, предпринимателей к решительным действиям и отметил, что "сейчас не время для популизма”.

Доброго ранку шановні мешканці Херсона та Херсонської області! На превеликий жаль, у день Благовіщення Пресвятої... Posted by Юрий Ромаскевич on Tuesday, April 6, 2021

Как сообщалось, 2 апреля в соответствии с опубликованной картой карантинного зонирования Украины жёлтой осталась одна область. Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 22 регионах.