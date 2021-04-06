Карантин у Хмельницькому: ринки працюватимуть на виніс, а пенсіонерів возитимуть за годинами
Хмельницька міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення, як запобігатиме поширенню COVID-19.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Хмельницьку міськраду.
Комісія з ТЕБ і НС Хмельницької міської ради вирішила:
суб’єктам господарювання на непродовольчих ринках здійснювати діяльність шляхом застосування адресної доставки замовлень, відправки онлайнзамовлень та на виніс;
заборонити суб’єктам господарювання, яким дозволено продовжувати діяльність в умовах обмежень, приймання відвідувачів з розрахунку більше однієї особи на 10 квадратних метрів загальної площі;
управлінню транспорту та зв’язку організувати з 8 квітня спеціальні перевезення на тролейбусних та міських/приміських автобусних маршрутах загального користування, за умови наявності під час таких перевезень у пасажирів респіраторів або захисних масок, в межах кількості місць для сидіння;
перевізникам забезпечити на період дії карантину:
1) пільгові перевезення пенсіонерів за віком, в робочі дні – починаючи з 10:00 до 16:00, у вихідні та святкові дні – без часових обмежень;
2) спеціальні перевезення здійснювати щоденно, транспортні засоби (тролейбус/автобус) обладнати табличками "Спеціальні перевезення".
рекомендувати підприємствам, установам, організаціям максимально перейти на дистанційну форму роботи, окрім підприємств критичної інфраструктури;
обмежити прийом громадян структурними підрозділами, виконавчими органами та комунальними підприємствами міської ради, крім надання невідкладних послуг населенню.
Термін дії обмежень – від 8 до 18 квітня 2021 року.
Як повідомлялося, мобільний COVID-госпіталь перевезли з Івано-Франківської області на Хмельниччину. В регіоні спостерігається вкрай несприятлива епідемічна ситуація.
Також Хмельницька область із 7 квітня потрапляє до "червоної зони”: список заборон. Місцева влада не змогла втримати ситуацію під контролем та залишити область у "помаранчевій” зоні.