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06 квітня 2021, 19:04 4

Карантин у Хмельницькому: ринки працюватимуть на виніс, а пенсіонерів возитимуть за годинами

06 квітня 2021, 19:04 4
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Фото з відкритих джерел
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Хмельницька міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення, як запобігатиме поширенню COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Хмельницьку міськраду.

Комісія з ТЕБ і НС Хмельницької міської ради вирішила:

суб’єктам господарювання на непродовольчих ринках здійснювати діяльність шляхом застосування адресної доставки замовлень, відправки онлайнзамовлень та на виніс;

заборонити суб’єктам господарювання, яким дозволено продовжувати діяльність в умовах обмежень, приймання відвідувачів з розрахунку більше однієї особи на 10 квадратних метрів загальної площі;

управлінню транспорту та зв’язку організувати з 8 квітня спеціальні перевезення на тролейбусних та міських/приміських автобусних маршрутах загального користування, за умови наявності під час таких перевезень у пасажирів респіраторів або захисних масок, в межах кількості місць для сидіння;

перевізникам забезпечити на період дії карантину:

1) пільгові перевезення пенсіонерів за віком, в робочі дні – починаючи з 10:00 до 16:00, у вихідні та святкові дні – без часових обмежень;

2) спеціальні перевезення здійснювати щоденно, транспортні засоби (тролейбус/автобус) обладнати табличками "Спеціальні перевезення".

рекомендувати підприємствам, установам, організаціям максимально перейти на дистанційну форму роботи, окрім підприємств критичної інфраструктури;

обмежити прийом громадян структурними підрозділами, виконавчими органами та комунальними підприємствами міської ради, крім надання невідкладних послуг населенню.

Термін дії обмежень – від 8 до 18 квітня 2021 року.

Як повідомлялося, мобільний COVID-госпіталь перевезли з Івано-Франківської області на Хмельниччину. В регіоні спостерігається вкрай несприятлива епідемічна ситуація.

Також Хмельницька область із 7 квітня потрапляє до "червоної зони”: список заборон. Місцева влада не змогла втримати ситуацію під контролем та залишити область у "помаранчевій” зоні.

карантин COVID-19 Хмельницький червона зона Обмеження

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