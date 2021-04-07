У МОЗ озвучили графік поставок вакцин від COVID-19
Україна домовилася про постачання 24 млн доз вакцин
Україна домовилася про постачання 24 млн доз вакцин
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що вже домовився про постачання вакцин від COVID декількох виробників, вже є контракти на поставки 24 млн доз вакцин. Перші контракти можуть бути повністю закриті ще до кінця весни.
Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна.
Серед виробників, з якими уклали контракт, є:
- 10 млн доз вакцини Novavax - постачання якої почнуться в липні 2021 року;
- 3 млн доз вакцини Covishield - 500 тисяч вже майже використали, ще 1,5 млн доз будуть поставлені протягом квітня-травня;
- 2 млн доз вакцини від компанії Sinovac - 215 тисяч доз вже знаходяться в Україні;
- 10 млн доз вакцини від компанії Pfizer - поставки протягом року;
- 8 млн доз вакцини з глобального механізму COVAX (різні виробники).
Наголошується, що в цілому українська сторона може розраховувати на 32 млн доз вакцин.
Як повідомлялося, у Київській області вже четвертий день не роблять щеплень від коронавірусу. Хоча область знаходиться в "червоній" зоні.
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