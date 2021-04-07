У МОЗ озвучили графік поставок вакцин від COVID-19

Україна домовилася про постачання 24 млн доз вакцин

Україна домовилася про постачання 24 млн доз вакцин

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що вже домовився про постачання вакцин від COVID декількох виробників, вже є контракти на поставки 24 млн доз вакцин. Перші контракти можуть бути повністю закриті ще до кінця весни.

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна.

Серед виробників, з якими уклали контракт, є:

10 млн доз вакцини Novavax - постачання якої почнуться в липні 2021 року;

3 млн доз вакцини Covishield - 500 тисяч вже майже використали, ще 1,5 млн доз будуть поставлені протягом квітня-травня;

2 млн доз вакцини від компанії Sinovac - 215 тисяч доз вже знаходяться в Україні;

10 млн доз вакцини від компанії Pfizer - поставки протягом року;

8 млн доз вакцини з глобального механізму COVAX (різні виробники).

Наголошується, що в цілому українська сторона може розраховувати на 32 млн доз вакцин.

Як повідомлялося, у Київській області вже четвертий день не роблять щеплень від коронавірусу. Хоча область знаходиться в "червоній" зоні.