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07 квітня 2021, 13:56 10

У МОЗ озвучили графік поставок вакцин від COVID-19

07 квітня 2021, 13:56 10
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Україна домовилася про постачання 24 млн доз вакцин
Україна домовилася про постачання 24 млн доз вакцин
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що вже домовився про постачання вакцин від COVID декількох виробників, вже є контракти на поставки 24 млн доз вакцин. Перші контракти можуть бути повністю закриті ще до кінця весни.

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна.

Серед виробників, з якими уклали контракт, є:

  • 10 млн доз вакцини Novavax - постачання якої почнуться в липні 2021 року;
  • 3 млн доз вакцини Covishield - 500 тисяч вже майже використали, ще 1,5 млн доз будуть поставлені протягом квітня-травня;
  • 2 млн доз вакцини від компанії Sinovac - 215 тисяч доз вже знаходяться в Україні;
  • 10 млн доз вакцини від компанії Pfizer - поставки протягом року;
  • 8 млн доз вакцини з глобального механізму COVAX (різні виробники).

Наголошується, що в цілому українська сторона може розраховувати на 32 млн доз вакцин.

Як повідомлялося, у Київській області вже четвертий день не роблять щеплень від коронавірусу. Хоча область знаходиться в "червоній" зоні.

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