Хмельницька область із 7 квітня потрапляє до "червоної зони”: список заборон

Місцева влада не змогла втримати ситуацію під контролем та залишити область у "помаранчевій” зоні

Місцева влада не змогла втримати ситуацію під контролем та залишити область у "помаранчевій” зоні

Фото: із відкритих джерел

Хмельницька комісія з питань ТЕБ та НС прийняля рішення про запровадження на території області обмежень “червоної зони” епідемічної небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної державної адміністрації, передає RegioNews. Темпи росту кількості хворих та завантаженості ліжок у медичних закладах більше не дозволяють Хмельницькій області перебувати у "помаранчевій” зоні. Обмеження будуть діяти з 7 по 18 квітня. В регіоні вступають в силу наступні заборони: робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень на винос;

робота торговельно-розважальних центрів;

робота інших закладів розважальної діяльності;

робота закладів сфери торговельного і побутового обслуговування населення;

робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

проведення всіх масових заходів;

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

торгівля на ринках, крім продовольчих;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності;

регулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у межах області;

проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації;

перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

відвідування сторонніми особами установ і закладів сфери соціального захисту, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово). Нагадаємо, раніше повідомляося, що Хмельницька область вже скоро може потрапити в "червону" зону.

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