Відзавтра на Закарпатті відновлюють пасажирські перевезення

Це вирішила регіональна комісія з питань ТЕБ та НС у Закарпатській області

Це вирішила регіональна комісія з питань ТЕБ та НС у Закарпатській області

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Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом на території Закарпатської області дозволять від 00 години 6 квітня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

Комісія вирішила з 00:00 годин 6 квітня 2021 року дозволити здійснення на території області регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні, в кількості не більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб.

Також регіональна комісія вирішила надати місцевим комісіям можливість прийняття рішень щодо посилення протиепідемічних заходів на місцях відповідно до ЗУ ,,Про захист населення від інфекційних хвороб” та з урахуванням епідемічної ситуації.

Ми маємо втримати та покращити результати, яких досягли за період перебування регіону у "червоній" зоні. Це можливо зробити тільки завдяки свідомій дисципліні всіх людей. А дисципліна не буває без контролю, тому потрібно докласти максимум зусиль, аби розірвати ланцюг зараження COVID-19 та знизити навантаження на медичну систему, - сказав Анатолій Полосков, голова облдержадміністрації.

Очільник області доручив працівникам ГУНП у Закарпатській області забезпечити здійснення постійного посиленого контролю за дотриманням встановлених протиепідемічних обмежень під час здійснення пасажирських перевезень на транспорті.

Як повідомлялося, на Закарпатті "червону" зону можуть скасувати найближчим часом - ОДА. Там покращується ситуація із захворюваністю на COVID-19.