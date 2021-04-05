На Буковині офіційно підтверджений "британський" штам COVID-19

Це підтвердила лабораторія ВООЗ

Це підтвердила лабораторія ВООЗ

Фото з відкритих джерел

Зразки аналізів вірусу пацієнтів із Чернівецької області відправляли до лабораторії ВООЗ, яка визначила наявність так званого «британського» штаму.

Про це повідомила в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру Наталія Гопко, передає RegioNews з посиланням на ІА АСС.

У Чернівецькій області офіційно підтверджено циркуляцію "британського" штаму коронавірусу.

Зразки аналізів вірусу пацієнтів із Чернівецької області відправляли до лабораторії ВООЗ, яка визначила наявність так званого "британського" штаму.

Якихось виражених клінічних особливостей цей штам COVID-19 не має. Єдине - мутований вірус швидше передається. Все інше таке ж, як і при досі відомих штамах коронавірусу. Ніяких змін до тактики лікування і профілактики вносити не планується, - каже Наталія Гопко.

Як повідомлялося, на Буковині судитимуть шахраїв, які підробляли негативні результати ПЛР-тестів.Довідки підробляли для громадян, які збиралися їхати до країн ЄС.