09:02  05 квітня
В Україні за добу виявили понад 10 тисячі нових випадків коронавірусу
09:24  05 квітня
Разумков розповів, чи варто очікувати комендантську годину в Україні
19:05  05 квітня
Зведення ООС: бойовики обстріляли українські позиції біля Новоолександрівки
UA | RU
UA | RU
05 квітня 2021, 17:31 10

На Буковині офіційно підтверджений "британський" штам COVID-19

05 квітня 2021, 17:31 10
Читайте также на русском языке
Це підтвердила лабораторія ВООЗ
Це підтвердила лабораторія ВООЗ
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Зразки аналізів вірусу пацієнтів із Чернівецької області відправляли до лабораторії ВООЗ, яка визначила наявність так званого «британського» штаму.

Про це повідомила в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру Наталія Гопко, передає RegioNews з посиланням на ІА АСС.

У Чернівецькій області офіційно підтверджено циркуляцію "британського" штаму коронавірусу.

Зразки аналізів вірусу пацієнтів із Чернівецької області відправляли до лабораторії ВООЗ, яка визначила наявність так званого "британського" штаму.

Якихось виражених клінічних особливостей цей штам COVID-19 не має. Єдине - мутований вірус швидше передається. Все інше таке ж, як і при досі відомих штамах коронавірусу. Ніяких змін до тактики лікування і профілактики вносити не планується, - каже Наталія Гопко.

Як повідомлялося, на Буковині судитимуть шахраїв, які підробляли негативні результати ПЛР-тестів.Довідки підробляли для громадян, які збиралися їхати до країн ЄС.

коронавірус ВООЗ COVID-19 Лабораторія Чернівецька область штам

У Раді визнали, що в Україні провалилась кампанія з вакцинації проти коронавірусу
05 квітня 2021, 17:04
Відзавтра на Закарпатті відновлюють пасажирські перевезення
05 квітня 2021, 17:01
Кличко назвав умову, за якої у Києві можуть увести комендантську годину
05 квітня 2021, 16:49
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму
Кому живеться найкраще? ТОП-3 найбагатших українських мерів
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua