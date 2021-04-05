Поліцейська спецоперація на Дніпропетровщині: шестеро затриманих "авторитетів"

Ще шістнадцятьом вручено підозри

Ще шістнадцятьом вручено підозри

Фото Нацполіції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Упродовж восьми місяців оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі ГУНП в Дніпропетровській області збирали докази причетності кримінальних "авторитетів" до організації та діяльності угруповання, учасники якого скоювали злочини на території кількох областей.

"Спеціалізувалися" вони на вимаганні коштів з підприємців та фермерів за надання так званого "кримінального даху", виконанні різних злочинів на замовлення, постачанні наркотиків та інших речей до в’язниць і СІЗО. Крім того, збирали кошти для поповнення "злодійського общака", - йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, організатор – так званий "смотрящий" за м. Нікополь із багатим кримінальним минулим за плечима. Через довірених осіб він контролював "общак" та збір коштів до нього, вирішував, хто зі злочинних груп може "працювати", в тому чи іншому районі, організував канали надходження продуктів харчування та заборонених речей для засуджених. Також організовував злочинні зібрання - "сходки", в яких брали участь його довірені особи, та за винагороду виступав у ролі "третейського судді".

Серед довірених осіб - дружина організатора, кримінальні "авторитети", так звані "смотрящі" за містами, районами та виправними установами. Кожен відповідав за свій напрямок роботи. Зокрема за підшукування підприємців та фермерів, котрих можна було обкласти "даниною", забезпечення силової підтримки, забезпечення засуджених будь-яким майном, у тому числі забороненим, ведення "бухгалтерії" тощо. "Смотрящі" через довірених осіб "тероризували" підприємців та фермерів регіону, змушуючи їх сплачувати "данину", організовували виконання злочинів на замовлення, налагодили канали постачання заборонених речей до в’язниць.

В ході документування діяльності цього угруповання були встановлені факти звернення осіб до його учасників по "допомогу" - від вибивання неіснуючих боргів до банального захисту від інших учасників злочинних груп, у тому числі й у місцях позбавлення волі. Безпосередньо організатор визначав, хто із його довірених осіб буде забезпечувати "допомогу" і скільки це буде коштувати. На даний час вже встановлено 7 осіб, частина з яких відбуває покарання і у виправній колонії на території іншої області, - повідомляють у поліції.

1 квітня поліцейські провели перший етап масштабної спецоперації з нейтралізації злочинного впливу на території області, до якої були залучені понад 250 працівників - управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, Дніпропетровської обласної прокуратури, батальйону поліції особливого призначення, КОРДу, Державної кримінально-виконавчої служби.

Загалом було проведено 43 санкціоновані обшуки за місцями проживання та відбування покарання фігурантів.

За результатами проведення спецоперації поліцейські затримали шість осіб – "смотрящі", кримінальні "авторитети" та інші учасники угруповання. Вилучили різну зброю, сотні набоїв різного калібру, 5 автівок, 60 телефонів, наркотики та психотропи, а також гроші у різній валюті на суму понад 2,4 млн грн.

На підставі зібраних доказів 16 осіб отримали підозри, деякі - одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- поширення злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1);

- поширення злочинного впливу в установах відбування покарань (ч. 2 ст. 255-1);

- поширення злочинного впливу суб’єктом підвищеного злочинного впливу (ч. 3 ст. 255-1);

- організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці) (ч. 1 ст. 255-2);

- звернення за застосуванням злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-3).

Сімом підозрюваним вже обрані запобіжні заходи: шістьом - тримання під вартою, ще одному - домашній арешт.

Розгляд стосовно інших учасників триває.

Як повідомлялося, у Дніпрі заблокували діяльність нелегального конвертаційного центру. Обіг коштів у нього становив декілька сотень мільйонів гривень.