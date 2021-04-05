Полицейская спецоперация в Днепропетровской области: шесть задержанных "авторитетов"

Еще шестнадцати вручены подозрения

Еще шестнадцати вручены подозрения

Фото Нацполиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В течение восьми месяцев оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области и следователи ГУНП в Днепропетровской области собирали доказательства причастности криминальных авторитетов к организации и деятельности группировки, участники которой совершали преступления на территории нескольких областей.

"Специализировались" они на вымогательстве денежных средств с предпринимателей и фермеров за предоставление так называемой "криминальной крыши", выполнении различных преступлений на заказ, поставке наркотиков и других вещей в тюрьмы и СИЗО. Кроме того, собирали средства для пополнения "воровского общака", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, организатор – так называемый "смотрящий" за г. Никополь с богатым криминальным прошлым за плечами. Через доверенных лиц он контролировал "общак" и сбор средств в него, решал, кто из преступных групп может "работать", в том или ином районе, организовал каналы поступления продуктов питания и запрещенных вещей для осужденных. Также организовывал преступные собрания - "сходки", в которых принимали участие его доверенные лица, и за вознаграждение выступал в роли "третейского судьи".

Среди доверенных лиц - супруга организатора, криминальные "авторитеты", так называемые "смотрящие" за городами, районами и исправительными учреждениями. Каждый отвечал за свое направление работы. В частности по подыскиванию предпринимателей и фермеров, которых можно было обложить "данью", обеспечению силовой поддержки, обеспечению осужденных любым имуществом, в том числе запрещенным, ведение "бухгалтерии" пр. "Смотрящие" через доверенных лиц "терроризировали" предпринимателей и фермеров региона, заставляя их платить "дань", организовывали исполнение преступлений на заказ, наладили каналы поставки запрещенных вещей в тюрьмы.

В ходе документирования деятельности данной группировки были установлены факты обращения лиц к её участникам за "помощью" - от выбивания несуществующих долгов до банальной защиты от других участников преступных групп, в том числе и в местах лишения свободы. Непосредственно организатор определял, кто из его доверенных лиц будет обеспечивать "помощь" и сколько это будет стоить. В настоящее время уже установлено 7 лиц, часть из которых отбывает наказание в исправительной колонии на территории другой области, - сообщают в полиции.

1 апреля полицейские провели первый этап масштабной спецоперации по нейтрализации преступного воздействия на территории области, к которой были привлечены более 250 сотрудников - управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следственного управления ГУНП в Днепропетровской области Днепропетровской областной прокуратуры, батальона полиции особого назначения, Корда, Государственной уголовно-исполнительной службы.

Всего было проведено 43 санкционированных обыска по местам жительства и отбывания наказания фигурантов.

По результатам проведения спецоперации полицейские задержали шесть человек – "смотрящих", криминальных "авторитетов" и других участников группировки. Изъяли различное оружие, сотни патронов различного калибра, 5 автомобилей, 60 телефонов, наркотики и психотропы, а также деньги в разной валюте на сумму более 2,4 млн грн.

На основании собранных доказательств 16 человек получили подозрения, некоторые - сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- распространение преступного воздействия (ч. 1 ст. 255-1);

- распространение преступного влияния в учреждениях отбывания наказаний (ч. 2 ст. 255-1);

- распространение преступного влияния субъектом повышенного преступного влияния (ч. 3 ст. 255-1);

- организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходке) (ч. 1 ст. 255-2);

- обращения за применением преступного воздействия (ч. 1 ст. 255-3).

Семерым подозреваемым уже избраны меры предосторожности: шестерым - содержание под стражей, еще одному - домашний арест.

Разбирательство в отношении других участников продолжается.

Как сообщалось, в Днепре заблокировали деятельность нелегального конвертационного центра. Оборот средств у него составлял несколько сотен миллионов гривен.