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18 березня 2021, 19:06 4

У Дніпрі заблокували діяльність нелегального конвертаційного центру

18 березня 2021, 19:06 4
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Обіг коштів у нього становив декілька сотень мільйонів гривень
Обіг коштів у нього становив декілька сотень мільйонів гривень
Фото СБУ
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У Дніпрі організатори нелегального конвертаційного центру мінімізували податки для низки підприємств регіону, що завдало збитків державному бюджету у особливо великих розмірах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ заблокувала у Дніпрі діяльність нелегального конвертаційного центру з обігом у декілька сотень мільйонів грн. Організатори мінімізували податки для низки підприємств регіону, що завдало збитків державному бюджету у особливо великих розмірах.

За попередньою версією слідства, організував конвертаційний центр представник дніпровського бізнесу. Клієнтами були майже 30 місцевих підприємств, серед яких і державні.

Через фіктивні фірми ділки вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Таким чином проводилась низка штучних безтоварних операцій, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку". Попередньо встановлено, що загальний обіг "конверту" становив декілька сотень мільйонів гривень. Дії зловмисників завдали збитки держбюджету в особливо великих розмірах, - йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження заплановано проведення низки економічних експертиз, спрямованих на встановлення точного розміру збитків, завданих державі.

Правоохоронці провели 11 одночасних обшуків в офісних приміщеннях, за адресами проживання та у транспортних засобах учасників оборудки.

Під час слідчих дій вилучено:

понад 1 млн грн;

бухгалтерську документацію;

печатки фіктивних та державних підприємств;

комп’ютерну техніку з чорною бухгалтерією, - повідомляють в СБУ.

Вилучені докази протиправної діяльності долучено до матеріалів справи.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Викриття протиправної діяльності проводилось у межах вказівки Президента України щодо протидії "тінізації" економіки держави. Операція проведена УСБУ в Дніпропетровській області спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, на Буковині оголосили підозру організатору каналу нелегальної міграції. Зловмисник мав спільників в органах ДМС.

СБУ конвертцентр податки бюджет збитки

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