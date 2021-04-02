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02 квітня 2021, 21:22 9

Разумков допустив введення надзвичайного стану через COVID-19 в Україні

02 квітня 2021, 21:22 9
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Та наразі пропозицій про це в Раду не надходило
Та наразі пропозицій про це в Раду не надходило
Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков допустив введення надзвичайного стану через невтішну ситуацію з коронавірусом в Україні.

Про це політик заявив в ефірі телеканалу НАШ, передає RegioNews.

На жаль, так (можливе введення НС - ред.), тому що цю статистику потрібно добре розуміти. У нас трохи на другий план в інформаційному просторі відійшло питання коронавірусу, в результаті сьогодні ми бачимо ті показники, про які говоримо, - сказав голова ВР.

Водночас він додав, що до Верховної Ради наразі не надходили пропозиції ні від президента України, ні від Кабінету Міністрів щодо оголошення надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Щодо питання про надзвичайний стан: у цьому випадку, якщо не помиляюся, згідно з законом, пропозиції має надати Кабінет Міністрів України, тому що це епідеміологічна ситуація, далі їх розглядає президент, який видає указ. І впродовж двох діб, а як свідчить практика, це відбувається раніше, парламент має зібратися і проголосувати за цей указ у стінах Верховної Ради. З огляду на сьогоднішню ситуацію, відповідна інформація ні від президента, ні від Кабінету Міністрів не надходила, - зазначив Разумков.

Водночас він наголосив, що парламент у разі необхідності готовий реагувати негайно.

Як повідомлялося, 30 березня Разумков назвав умову, за якої в Україні введуть загальнонаціональний локдаун. Він вважає, що це теоретично можливо.

Також сьогодні у МОЗ розповіли, чи можуть в Україні впровадити комендантську годину. В Україні ситуація з коронавірусом погіршується.

коронавірус спікер Верховна Рада COVID-19 Дмитро Разумков надзвичайний стан

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