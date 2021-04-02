Желтой осталась одна область: опубликована карта карантинного зонирования Украины

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 22 регионах

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 22 регионах

Фото из открытых источников

В 10 областях и столице введен красный уровень эпидопасности, Херсонская область остается в желтой зоне.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 22 регионах. Самый высокий показатель в Хмельницкой области — 122,6 на 100 тыс. населения, в Житомирской — 117,9, в городе Киеве — 112,1, в Винницкой — 111,4, в Николаевской — 107,3 (при определенном показателе ≤60 на 100 тыс. нас.), - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 апреля самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Киеве — 83,8%, во Львовской и Николаевской областях — 71,3%, в Житомирской области — 70,9%, Киевской — 68,9% (при определенном показателе 65%).

Уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 в Украине сохраняются постоянными:

В 10 областях и столице введен красный уровень эпидопасности;

Херсонская область остается в желтой зоне;

Остальные 13 областей — в оранжевой зоне.

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 22 регіонах. Найвищий показник у Хмельницькій області — 122,6 на... Posted by Центр громадського здоров’я України on Friday, April 2, 2021

Как сообщалось, в Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19. Больше всего новых заражений в Львовской и Одесской областях.