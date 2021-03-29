Вбивство добровольця: усі троє підозрюваних взяті під арешт
Печерський районний суд Києва взяв під варту третього підозрюваного у викраденні та вбивстві громадського активіста та добровольця, тіло якого знайшли в канаві в Київській області.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
За клопотанням Печерської окружної прокуратури міста Києва, трьом підозрюваним у викраденні та вбивстві громадського активіста обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва на засіданнях у понеділок, 29 березня 2021 року,- йдеться в повідомленні.
Вбивство громадського активіста – підозрюваних взято під варту безальтернативно За клопотанням Печерської окружної...Posted by Київська міська прокуратура on Monday, March 29, 2021
Як повідомлялося щодо вбивства громадського діяча, суд арештував двох підозрюваних. Клопотання щодо третього підозрюваного ще розглядається.
Нагадаємо, у Києві жорстоко вбили громадського активіста. Тіло загиблого знайшли у закинутій канаві на Київщині.