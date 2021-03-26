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26 березня 2021, 19:56 8

Справа про хабар Гладковському: головного фігуранта звільнили від відповідальності

26 березня 2021, 19:56 8
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Закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності
Закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності
Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності та закрив справу щодо експрацівника державного концерну "Укроборонпром" Віталія Жукова, якого підозрювали у хабарництві.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає RegioNews.

Колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та звільнила від кримінальної відповідальності особу, яка підозрювалась у пропозиції та наданні неправомірної вигоди у розмірі 950 тис. грн особі, яка погодилася за таку вигоду вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, – йдеться у повідомленні.

ВАКС звільнив Жукова від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Імені обвинуваченого в повідомленні не вказано, але суд повідомив унікальний номер справи, підозрюваним у якому є Жуков.

Довідка.

Жуков обвинувачувався в тому, що пропонував і надав 950 тис. грн сину колишнього першого секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю. Той за ці гроші пообіцяв, що його батько нібито мав допомогти з ухваленням рішення в інтересах ТОВ "Оптимумспецдеталь".

Як повідомлялося, журналіста Бігуса "запроторили" до бази "Миротворця" через сюжет про Свинарчуків. Його звинувачують у поширенні свідомо неправдивої інформації.

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