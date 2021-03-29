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В Киеве жестоко убили общественного активиста
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29 марта 2021, 16:42 3

Убийство добровольца: все трое подозреваемых взяты под арест

29 марта 2021, 16:42 3
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Мотивы преступления устанавливаются
Мотивы преступления устанавливаются
Фото из открытых источников
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Печерский районный суд Киева взял под стражу третьего подозреваемого в похищении и убийстве общественного активиста и добровольца, тело которого нашли в канаве в Киевской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По ходатайству Печерской окружной прокуратуры города Киева, троим подозреваемым в похищении и убийстве общественного активиста избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Решение принял Печерский районный суд города Киева на заседаниях в понедельник, 29 марта 2021 года,- говорится в сообщении.

Вбивство громадського активіста – підозрюваних взято під варту безальтернативно За клопотанням Печерської окружної...

Posted by Київська міська прокуратура on Monday, March 29, 2021

Как сообщалось относительно убийства общественного деятеля, суд арестовал двух подозреваемых. Ходатайства в отношении третьего подозреваемого еще рассматривается.

Напомним, в Киеве жестоко убили общественного активиста. Тело погибшего нашли в заброшенной канаве на Киевщине.

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