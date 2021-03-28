У Києві повідомили про замінування припаркованого авто

Анонімне повідомлення надійшло до столичних правоохоронців

Анонімне повідомлення надійшло до столичних правоохоронців

Фото: Київ оперативний

У Києві працівники Нацполіції перевіряють інформацію про можливе замінування автомобіля марки Mercedes на одній із вулиць.

Про це повідомляє спільнота "Київ оперативний", передає RegioNews.

Відомо, що на лінію 102 надійшло повідомлення, що на улиці Єлизавети Чавдар, 13 стоїть замінований автомобіль Mercedes.

Зараз на місці працюють вибухотехніки. Рух вулицею тимчасово обмежено”, - йдеться в повідомленні спільноти.

На оприлюдненому фото з місця події видно, що позашляховик сірого кольору припаркований біля пішохідної доріжки, його обгородили попереджувальною стрічкою. Поруч припарковані інші автомобілі.

Столичні правоохоронці поки що не надали офіційної інформації про інцидент.

Нагадаємо, 25 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про покарання за неправдиву інформацію про мінування, за такі вчинки зловмисникам загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років.