Вбивство громадського діяча: суд арештував двох підозрюваних
Клопотання щодо третього підозрюваного ще розглядається
Клопотання щодо третього підозрюваного ще розглядається
Печерський районний суд Києва взяв під варту двох підозрюваних у вбивстві громадського активіста та добровольця, тіло якого знайшли у канаві в Київській області.
Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає RegioNews з посиланням на УНН.
Печерська окружна прокуратура внесла до суду клопотання про обрання усім трьом підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Станом на 14:00 суд задоволено клопотання прокурора щодо двох осіб — їх взято під варту на 2 місяці без можливості внесення застави. Триває розгляд клопотання щодо третього підозрюваного, — розповіла Максимець.
Як повідомлялося, у Києві жорстоко вбили громадського активіста. Тіло загиблого знайшли у закинутій канаві на Київщині.
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