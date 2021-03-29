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У Києві жорстоко вбили громадського активіста
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29 березня 2021, 14:45 8

Вбивство громадського діяча: суд арештував двох підозрюваних

29 березня 2021, 14:45 8
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Клопотання щодо третього підозрюваного ще розглядається
Клопотання щодо третього підозрюваного ще розглядається
Фото з відкритих джерел
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Печерський районний суд Києва взяв під варту двох підозрюваних у вбивстві громадського активіста та добровольця, тіло якого знайшли у канаві в Київській області.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Печерська окружна прокуратура внесла до суду клопотання про обрання усім трьом підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Станом на 14:00 суд задоволено клопотання прокурора щодо двох осіб — їх взято під варту на 2 місяці без можливості внесення застави. Триває розгляд клопотання щодо третього підозрюваного, — розповіла Максимець.

Як повідомлялося, у Києві жорстоко вбили громадського активіста. Тіло загиблого знайшли у закинутій канаві на Київщині.

суд Київ прокуратура убивство активісти

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