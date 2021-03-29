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У Києві жорстоко вбили громадського активіста
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29 березня 2021, 10:01 3567

У Києві жорстоко вбили громадського активіста

29 березня 2021, 10:01 3567
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Тіло загиблого знайшли у закинутій канаві на Київщині
Тіло загиблого знайшли у закинутій канаві на Київщині
Фото: Нацполіція
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Правоохоронці встановили та затримали підозрюваних у викраденні та вбивстві громадського активіста та добровольця у Києві.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Згідно з матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня 2021 вказані особи, перебуваючи у квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі та наносили удари в різні частини тіла. Після цього напівпритомного чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

У ході слідчих дій з’ясувалося, що зловмисники вбили викраденого чоловіка та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині.

В неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, у тому числі ножовими пораненнями, було знайдено. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм. Також встановлюються мотив злочину та можливі співучасники.

Зусиллями працівників Управління карного розшуку ГУ НП у місті Києві, Печерського управління поліції ГУ НП у місті Києві та прокурорів Печерської окружної прокуратури ймовірних викрадачів вдалося встановити та затримати.

Трьом затриманим повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, на Київщині чоловік проник до приватного будинку та вбив його господаря. Зловмисник разом із сином загиблого завчасно спланували цей злочин заради спадку.

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