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29 березня 2021, 11:55 6

У Львові можуть зупинити громадський транспорт через спалах коронавірусу

29 березня 2021, 11:55 6
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За словами мера Андрія Садового, попри посилений карантин, динаміка захворюваності на COVID-19 не спадає, а, навпаки, зростає
За словами мера Андрія Садового, попри посилений карантин, динаміка захворюваності на COVID-19 не спадає, а, навпаки, зростає
Фото з відкритих джерел
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У Львові через складну ситуацію з COVID-19 можуть зупинити рух громадського транспорту.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Львівської міськради, про це заявив мер Андрій Садовий.

"Попри локдаун, динаміка не спадає, навпаки, є ріст… Сьогодні на штабі будемо обговорювати питання посилення карантину. Як би цього не хотілось, але стоїть питання про закриття дитячих садочків та курсування громадського транспорту. Це дуже непрості рішення, тому ми до останнього думаємо, як виходити із критичної ситуації", - сказав він.

За його словами, із 1,3 тис. ліжок, які є в міських лікарнях для пацієнтів з COVID-19, станом на сьогодні буде зайнято вже 1 тис.

"Зараз стоїть завдання мати 2 тис. таких ліжкомісць… Якщо кожного дня буде поступати по 50-70 нових хворих, то ситуація буде дуже критичною. Якщо нічого не зміниться, то може бути загальноукраїнський локдаун", - повідомив Садовий.

Нагадаємо, у Львові локдаун продовжили до 4 квітня.

Андрій Садовий Україна коронавірус транспорт Львів

 
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