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29 березня 2021, 11:43 137

Епідемічне зонування: в Україні "червоні” вже 11 областей

29 березня 2021, 11:43 137
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Кількість регіонів, де перевищений рівень госпіталізації пацієнтів, також зросла
Кількість регіонів, де перевищений рівень госпіталізації пацієнтів, також зросла
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я офіційно віднесло Чернігівську область до "червоної" зони карантину, тепер таких 11 регіонів.

Про це повідомляється на сайті МОЗу, передає RegioNews.

Загалом у "червоній" зоні карантину перебувають Київ, а також Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська, Житомирська, Закарпатська та Івано-Франківська області.

До "помаранчевої" зони віднесені Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

У "жовтій" зоні залишається лише Херсонська область.

Також за даними Міністерства охорони здоров'я, рівень госпіталізації пацієнтів не перевищений лише в чотирьох областях: Донецькій, Кіровоградській, Луганській та Херсонській. У Києві цей показник становить 106,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, в Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19.

З понеділка, 29 березня, на території Чернігівської області буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

коронавірус карантин МОЗ Чернігівська область червона зона

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