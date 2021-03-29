Епідемічне зонування: в Україні "червоні” вже 11 областей

Кількість регіонів, де перевищений рівень госпіталізації пацієнтів, також зросла

Кількість регіонів, де перевищений рівень госпіталізації пацієнтів, також зросла

Фото: із відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я офіційно віднесло Чернігівську область до "червоної" зони карантину, тепер таких 11 регіонів.

Про це повідомляється на сайті МОЗу, передає RegioNews.

Загалом у "червоній" зоні карантину перебувають Київ, а також Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська, Житомирська, Закарпатська та Івано-Франківська області.

До "помаранчевої" зони віднесені Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

У "жовтій" зоні залишається лише Херсонська область.

Також за даними Міністерства охорони здоров'я, рівень госпіталізації пацієнтів не перевищений лише в чотирьох областях: Донецькій, Кіровоградській, Луганській та Херсонській. У Києві цей показник становить 106,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, в Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19.

З понеділка, 29 березня, на території Чернігівської області буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.