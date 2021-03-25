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25 березня 2021, 16:21 9

Виявили нові деталі смерті провізора після вакцинації в Чернівцях

25 березня 2021, 16:21 9
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У померлого діагностовано коронавірус
У померлого діагностовано коронавірус
Фото з відкритих джерел
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Напередодні вакцинації провізор із Чернівців контактував з хворою на коронавірус колегою. Після смерті у нього взяли ПЛР-тест, який виявився позитивним.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Вранці 24 березня в міській клінічній лікарні №3 м. Чернівці зафіксовано смерть провізора аптеки військового госпіталю. За попередньою інформацією, причина смерті – гострий мозковий інсульт. Відомо, що 15 березня чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca.

Як розповіла Марія Поліщук, заступниця директора Департаменту охорони здоров`я Чернівецької ОДА, створили комісію, що вивчатиме, чи могла вакцинація призвести до інсульту.

До складу комісії увійшли епідеміолог, представник Департаменту охорони здоров`я, лікарі.

Вивчатимемо все: і всіх, хто вакцинувався в один день з померлим, і 10 людей, які вакциновані з ним з одного флакону, і про перебіг супутніх хвороб чоловіка, - каже Марія Поліщук.

Чиновниця розповіла, що провівши дослідження, дізналися, що двоє працівників аптеки, де працював провізор, і які теж вакцинувалися, захворіли на коронавірус. 12 березня одна з працівниць аптеки отримала позитивний тест на COVID-19, а 10 чи 11 вона контактувала з колегами. 15 березня контактні працівники пішли вакцинуватися.

За результатом ПЛР-тесту, у померлого провізора вже після смерті діагностовано коронавірус. Чоловік мав багато супутніх хвороб. Ймовірно, саме тому прийняв рішення вакцинуватися, аби убезпечити себе від ковіду. Але вакцина не встигла спрацювати, - каже Марія Поліщук.

Як повідомлялося, у Чернівцях помер чоловік, який раніше отримав щеплення від COVID-19. Він вакцинувався від коронавірусу більше тижня тому і мав супутні захворювання.

COVID-19 вакцинація смерть Чернівці комісія ОДА

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