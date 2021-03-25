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25 березня 2021, 13:59 255

У Києві вже вакцинують від коронавірусу людей віком 80+

25 березня 2021, 13:59 255
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За перший день прищепили близько пів сотні осіб
За перший день прищепили близько пів сотні осіб
Фото з відкритих джерел
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В Києві розпочалася вакцинація від коронавірусної інфекції громадян віком від 80 років. За перший день прищепили близько пів сотні осіб

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов після відвідування амбулаторії №1 Печерського ЦПМСД Києва, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Для нас важливо було запустити пункти щеплень, вони запрацювали вчора, вчора близько 50 людей зробили щеплення (в амбулаторії №1 Печерського ЦПМСД — ред.), сьогодні така ж кількість планує зробити щеплення, із загальної кількості 1237 людей, яким 80+, 338 вже виявили бажання вакцинуватися. Сімейні лікарі і далі працюють з цією категорією населення", — сказав він.

При цьому Степанов наголосив, що лікарі мають проводити роз’яснювальну роботу з пацієнтами, щоб люди розуміли переваги вакцинації.

Нагадаємо, 22 березня в Україні стартував другий етап COVID-вакцинації.

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