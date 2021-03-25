У Луцьку з вікна COVID-лікарні випала пенсіонерка
Від отриманих травм жінка померла
Від отриманих травм жінка померла
В Луцьку вранці 25 березня з вікна лікарні для пацієнтів з коронавірусом випала пенсіонерка. Від отриманих травм жінка померла.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Волинські новини".
Зазначається, що інцидент стався сьогодні вранці. 81-річна жінка випала з вікна 4 поверху коронавірусного госпіталю, який обладнаний в міському пологовому будинку.
За словами директора міської лікарні Андрія Смольянінова, поки невідомо чи був це нещасний випадок або самогубство. При цьому він зазначив, що хворі COVID-19 часто відчувають емоційну нестабільність.
В поліції Волинської області заявили, що тіло жінки направили на судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, у Чернігові секретар тервиборчкому випав із вікна і загинув.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Ковід-колапс в Харкові: Що робив би Кернес і чого не робить Терехов
Одеський ветеран-тихоня. Чого домігся Гриневецький за сто днів при владі