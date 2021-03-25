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25 березня 2021, 15:50 6

У Луцьку з вікна COVID-лікарні випала пенсіонерка

25 березня 2021, 15:50 6
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Від отриманих травм жінка померла
Від отриманих травм жінка померла
Фото: volynnews.com
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В Луцьку вранці 25 березня з вікна лікарні для пацієнтів з коронавірусом випала пенсіонерка. Від отриманих травм жінка померла.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Волинські новини".

Зазначається, що інцидент стався сьогодні вранці. 81-річна жінка випала з вікна 4 поверху коронавірусного госпіталю, який обладнаний в міському пологовому будинку.

За словами директора міської лікарні Андрія Смольянінова, поки невідомо чи був це нещасний випадок або самогубство. При цьому він зазначив, що хворі COVID-19 часто відчувають емоційну нестабільність.

В поліції Волинської області заявили, що тіло жінки направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, у Чернігові секретар тервиборчкому випав із вікна і загинув.

коронавірус Україна смерть Луцьк лікарня

 
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