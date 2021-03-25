13:25  25 марта
Минздрав обновил распределение карантинных зон, Киев и 10 областей - "красные"
13:06  25 марта
Протест на Банковой: суд перенес избрание мер пресечения двум подозреваемым
08:11  25 марта
На Донбассе зафиксировали семь нарушений режима "тишины": били из гранатометов и пулеметов
UA | RU
UA | RU
25 марта 2021, 16:21 6

Обнаружили новые детали смерти провизора после вакцинации в Черновцах

25 марта 2021, 16:21 6
Читайте також українською мовою
У умершего был диагностирован коронавирус
У умершего был диагностирован коронавирус
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Накануне вакцинации провизор из Черновцов контактировал с больной коронавирусом коллегой. После смерти у него взяли ПЦР-тест, который оказался положительным.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Утром 24 марта в городской клинической больнице №3 г. Черновцы зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя. По предварительной информации, причина смерти – острый мозговой инсульт. Известно, что 15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca.

Как рассказала Мария Полищук, заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА, создали комиссию, которая будет изучать, могла ли вакцинация привести к инсульту.

В состав комиссии вошли эпидемиолог, представитель Департамента здравоохранения, врачи.

Изучать юудем все: и всех, кто вакцинировался в один день с умершим, и 10 человек, которые вакцинированы с ним из одного флакона, и о течении сопутствующих болезней мужчины, - говорит Мария Полищук.

Чиновница рассказала, что проведя исследование, узнали, что двое работников аптеки, где работал провизор, и которые тоже вакцинировались, заболели коронавирусом. 12 марта одна из работниц аптеки получила положительный тест на COVID-19, а 10 или 11 она контактировала с коллегами. 15 марта контактные работники пошли вакцинироваться.

По результатам ПЦР-теста, у умершего провизора уже после смерти диагностирован коронавирус. Мужчина имел много сопутствующих болезней. Вероятно, именно поэтому принял решение вакцинироваться, чтобы обезопасить себя от ковида. Но вакцина не успела сработать, - говорит Мария Полищук.

Как сообщалось, в Черновцах умер мужчина, который ранее получил прививку от COVID-19. Он вакцинировался от коронавируса больше недели назад и имел сопутствующие заболевания.

COVID-19 вакцинация смерть Черновцы комиссия ОГА

В Луцке из окна COVID-больницы выпала пенсионерка
25 марта 2021, 15:50
Степанов рассказал, когда украинцев начнут вакцинировать CoronaVac
25 марта 2021, 14:28
В Киеве уже вакцинируют от коронавируса людей в возрасте 80+
25 марта 2021, 13:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ковид-коллапс в Харькове: Что делал бы Кернес и чего не делает Терехов
Одесский ветеран-тихоня. Чего добился Гриневецкий за сто дней у власти
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram