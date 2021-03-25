Обнаружили новые детали смерти провизора после вакцинации в Черновцах

У умершего был диагностирован коронавирус

У умершего был диагностирован коронавирус

Фото из открытых источников

Накануне вакцинации провизор из Черновцов контактировал с больной коронавирусом коллегой. После смерти у него взяли ПЦР-тест, который оказался положительным.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Утром 24 марта в городской клинической больнице №3 г. Черновцы зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя. По предварительной информации, причина смерти – острый мозговой инсульт. Известно, что 15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca.

Как рассказала Мария Полищук, заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА, создали комиссию, которая будет изучать, могла ли вакцинация привести к инсульту.

В состав комиссии вошли эпидемиолог, представитель Департамента здравоохранения, врачи.

Изучать юудем все: и всех, кто вакцинировался в один день с умершим, и 10 человек, которые вакцинированы с ним из одного флакона, и о течении сопутствующих болезней мужчины, - говорит Мария Полищук.

Чиновница рассказала, что проведя исследование, узнали, что двое работников аптеки, где работал провизор, и которые тоже вакцинировались, заболели коронавирусом. 12 марта одна из работниц аптеки получила положительный тест на COVID-19, а 10 или 11 она контактировала с коллегами. 15 марта контактные работники пошли вакцинироваться.

По результатам ПЦР-теста, у умершего провизора уже после смерти диагностирован коронавирус. Мужчина имел много сопутствующих болезней. Вероятно, именно поэтому принял решение вакцинироваться, чтобы обезопасить себя от ковида. Но вакцина не успела сработать, - говорит Мария Полищук.

Как сообщалось, в Черновцах умер мужчина, который ранее получил прививку от COVID-19. Он вакцинировался от коронавируса больше недели назад и имел сопутствующие заболевания.