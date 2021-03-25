Степанов розповів, коли українців почнуть вакцинувати CoronaVac

Перша партія вакцини CoronaVac прибуде у кількості 200 тисяч доз

Перша партія вакцини CoronaVac прибуде у кількості 200 тисяч доз

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Згідно з українським законодавством, Держлікслужба та Державний експертний центр МОЗ до 10 днів проводитиме лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac поступить для проведення щеплень від COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews з посиланням на УНН.

За тією інформацією, що повідомило "Лекхім", буде перша партія у 200 тисяч доз, потім — решта. Їх як привезуть, вони повинні ще пройти, згідно з нашим законодавством, так званий лабораторний контроль. Проведе його Держлікслужба разом з ДЕЦ. Я думаю, що ми його дуже швидко проведемо — до 10 днів, — зазначив Степанов.

Окремо міністр зауважив, що виробник вакцини CoronaVac надав пакет документів стосовно якості та ефективності препарату.

Виробник вже надав документи щодо всіх випробовувань, які вони проводили в різних країнах світу. Вони розглянулись групою НТГЕІ (Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики — ред.). Ефективність перевищує 70%, — зазначив Степанов.

За його словами, щойно завершаться відповідні перевірки, вакциною CoronaVac почнуть робити щеплення згідно з планом вакцинації.

Довідка.

Вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech — це традиційна інактивована вакцина на основі "вбитого” вірусу.

Як повідомлялося, "Медзакупівлі" відмовилися прийняти китайські вакцини: постачальник не надав усіх документів. Китайську вакцину від коронавірусу планують доставити в Україну 25 березня.