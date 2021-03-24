Пожежу в Тереблі на Закарпатті ліквідовано, постраждалих і загиблих немає

Проводиться розбір конструкцій

Проводиться розбір конструкцій

Фото ДСНС

Пожежу в двох багатоквартирних житлових будинках ЖК "Солотвинський" у с. Теребля Тячівського району Закарпатської області ліквідовано.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, передає RegioNews.

За даними відомства, інформація про пожежу надійшла до служби порятунку 24 березня о 15:06. Загоряння було локалізовано о 16:39 на площі 1,2 тис. кв. м, о 17:09 ліквідовано.

Наразі проводиться розбір конструкцій. Постраждалих та загиблих не виявлено, - йдеться у повідомленні.

На місці працювали шість одиниць техніки та понад 30 рятувальників із пожежно-рятувальних підрозділів міст Тячів, Виноградів, Хуст та смт Вишково.

На фотографіях із місця подій видно, що горіли двоповерхові будинки, обшиті вагонкою. За даними ЗМІ, будинки були побудовані недавно для переселенців.

О 17:09 пожежу двох багатоквартирних житлових будинків у с. Теребля Тячівського району ліквідовано. Наразі проводиться розбір конструкцій. Постраждалих та загиблих не виявлено. Posted by Управління ДСНС України у Закарпатській області on Wednesday, March 24, 2021

Як повідомлялося, сьогодні на Закарпатті горів житловий комплекс для переселенців. Орієнтовна площа займання становить 1200 квадратних метрів.