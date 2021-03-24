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24 березня 2021, 10:59 1588

У Києві чоловік облився бензином й погрожує підпалити себе

24 березня 2021, 10:59 1588
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Причина - на Троєщині зараз зносять Мафи
Причина - на Троєщині зараз зносять Мафи
Скріншот з відео
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Вранці в середу, 24 березня, в Києві на Троєщині, на вулиці Маяковського, 15, чоловік облив себе бензином і загрожує влаштувати акт самоспалення, якщо демонтують його торгову площадку.

Відповідні відео публікує Telegram-канал "Киев сейчас", пише RegioNews.

"Чоловік облив себе бензином і збирається підпалити. Причина - на Троєщині зараз зносять Мафи. Швидше за все, під роздачу потрапив і його кіоск", - йдеться в повідомленні.

На відео відображено, як чоловік у зеленому облив себе бензином, а біля нього стоять ще двоє чоловіків, які, ймовірно, намагаються перешкодити комунальникам знести МАФ.

Нагадаємо, на Закарпатті наклала на себе руки 13-річна дівчина.

Україна Київ пожежа убивство бензин

 
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