У Києві чоловік облився бензином й погрожує підпалити себе
Причина - на Троєщині зараз зносять Мафи
Причина - на Троєщині зараз зносять Мафи
Вранці в середу, 24 березня, в Києві на Троєщині, на вулиці Маяковського, 15, чоловік облив себе бензином і загрожує влаштувати акт самоспалення, якщо демонтують його торгову площадку.
Відповідні відео публікує Telegram-канал "Киев сейчас", пише RegioNews.
"Чоловік облив себе бензином і збирається підпалити. Причина - на Троєщині зараз зносять Мафи. Швидше за все, під роздачу потрапив і його кіоск", - йдеться в повідомленні.
На відео відображено, як чоловік у зеленому облив себе бензином, а біля нього стоять ще двоє чоловіків, які, ймовірно, намагаються перешкодити комунальникам знести МАФ.
Нагадаємо, на Закарпатті наклала на себе руки 13-річна дівчина.
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