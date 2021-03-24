На Закарпатті горить житловий комплекс для переселенців
У селі Теребля Закарпатської області сталася масштабна пожежа в житловому комплексі "Солотвинський". Вогнем охоплено два багатоквартирні житлові будинки цього комплексу.
Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій та місцеве агентство mukachevo.net, пише RegioNews.
Як розповіло місцеве ЗМІ, горять новобудови комплексу, які збудували для переселенців з населеного пункту Солотвино.
Орієнтовна площа займання, за даними ДСНС, становить 1200 квадратних метрів. На місці працюють 6 одиниць техніки та понад 30 рятувальників із пожежно-рятувальних підрозділів міст Тячів, Виноградів, Хуст і смт Вишково.
"За попередньою інформацією, постраждалих немає", - розповіли рятувальники.
Причини виникнення пожежі поки що невідомі.
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