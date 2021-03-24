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24 березня 2021, 17:33 923

На Закарпатті горить житловий комплекс для переселенців

24 березня 2021, 17:33 923
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Орієнтовна площа займання становить 1200 квадратних метрів
Орієнтовна площа займання становить 1200 квадратних метрів
ДСНС
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У селі Теребля Закарпатської області сталася масштабна пожежа в житловому комплексі "Солотвинський". Вогнем охоплено два багатоквартирні житлові будинки цього комплексу.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій та місцеве агентство mukachevo.net, пише RegioNews.

Як розповіло місцеве ЗМІ, горять новобудови комплексу, які збудували для переселенців з населеного пункту Солотвино.

Орієнтовна площа займання, за даними ДСНС, становить 1200 квадратних метрів. На місці працюють 6 одиниць техніки та понад 30 рятувальників із пожежно-рятувальних підрозділів міст Тячів, Виноградів, Хуст і смт Вишково.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає", - розповіли рятувальники.

Причини виникнення пожежі поки що невідомі.

Нагадаємо, сьогодні у Києві горіла будівля, у якій розташований бар "Бездельники".

Україна пожежа Закарпаття рятувальники ДСНС

 
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