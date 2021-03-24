Пожар в Теребле на Закарпатье ликвидирован, пострадавших и погибших нет

Проводится разбор конструкций

Проводится разбор конструкций

Фото ГСЧС

Пожар в двух многоквартирных жилых домах ЖК "Солотвинский" в с. Теребля Тячевского района Закарпатской области ликвидирован.

Об этом сообщается на Facebook-странице управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, передает RegioNews.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила в службу спасения 24 марта в 15:06. Возгорание было локализовано в 16:39 на площади 1,2 тыс. кв. м, в 17:09 ликвидировано.

В настоящее время проводится разбор конструкций. Пострадавших и погибших не обнаружено, - говорится в сообщении.

На месте работали шесть единиц техники и свыше 30 спасателей из пожарно-спасательных подразделений городов Тячев, Виноградов, Хуст и пгт Вышково.

На фотографиях с места событий видно, что горели двухэтажные дома, обшитые вагонкой. По данным СМИ, дома были построены недавно для переселенцев.

О 17:09 пожежу двох багатоквартирних житлових будинків у с. Теребля Тячівського району ліквідовано. Наразі проводиться розбір конструкцій. Постраждалих та загиблих не виявлено. Posted by Управління ДСНС України у Закарпатській області on Wednesday, March 24, 2021

Как сообщалось, сегодня на Закарпатье горел жилой комплекс для переселенцев. Ориентировочная площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров.