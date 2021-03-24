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24 березня 2021, 15:32 118

В Києві горить будівля, у якій розташований бар "Бездельники"

24 березня 2021, 15:32 118
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За попередніми даними, жертв та постраждалих немає
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає
Фото: Facebook
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В Києві на вулиці Саксаганського горить двоповерхова будівля, у якій на першому поверсі розташований бар "Бездельники". З приміщення евакуювали 10 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

24 березня о 14:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Саксаганського, 38, що у Голосіївському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

По прибуттю вогнеборців, було встановлено, що займання виникло на даху 2-поверхової будівлі ресторану. Під час гасіння пожежі було евакуйовано 10 людей з приміщення. Ліквідація пожежі триває на площі близько 200 кв. м.

На місці задіяно 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 54 осіб особового складу.

Нагадаємо, 15 березня у Києві горіла лікарня, де перебувають COVID-хворі. Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

Київ пожежа бар рятувальники ДСНС

 
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