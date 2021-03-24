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24 березня 2021, 12:45 5

Захворюваність на COVID-19 на початку квітня може зрости до 20 тис. випадків на добу – НАНУ

24 березня 2021, 12:45 5
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Вінницька область наближається до пікових значень.
Вінницька область наближається до пікових значень.
Фото з відкритих джерел
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Кількість нових випадків COVID-19 наприкінці березня може зрости до 15 тис. на добу, на початку квітня до майже 20 тис. на добу.

Такий прогноз оприлюднений на сайті Національної академії наук України, передає RegioNews.

Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 24 березня – 6 квітня 2021 року дала робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 16217 (за статистичною моделлю Prophet) і 15063 (за компартментною моделлю SEIR-U) протягом тижня 24–30 березня 2021 року та 19759 (SEIR-U) протягом тижня 31 березня – 6 квітня 2021 року, - йдеться у висновках дослідження.

Зазначається, що позитивну динаміку за кількістю нових випадків демонструють Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області, хоча вони досі залишаються серед лідерів за кількістю госпіталізацій та летальних випадків на одиницю населення. Згідно з дослідженням, Вінницька область наближається до пікових значень.

Як повідомлялося, у МОЗ розповіли, які області на межі потрапляння до "червоної" зони карантину. У цих регіонах перевищено одразу два показники по COVID-19.

дослідження прогноз COVID-19 Вінницька область НАНУ

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