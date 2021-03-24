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24 марта 2021, 12:45 5

Заболеваемость COVID-19 в начале апреля может возрасти до 20 тыс. случаев в сутки – НАНУ

24 марта 2021, 12:45 5
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Винницкая область приближается к пиковым значениям.
Винницкая область приближается к пиковым значениям.
Фото из октрытых источников
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Количество новых случаев COVID-19 в конце марта может вырасти до 15 тыс. в сутки, на начало апреля до почти 20 тыс. в сутки.

Такой прогноз обнародован на сайте Национальной академии наук Украины, передает RegioNews.

Прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине на 24 марта – 6 апреля 2021 года дала рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равняться 16217 (по статистической модели Prophet) и 15063 (по компартментной модели SEIR-U) в течение недели 24-30 марта 2021 года и 19759 (SEIR-U) в течение недели 31 марта – 6 апреля 2021 года, - говорится в выводах исследования.

Отмечается, что положительную динамику по количеству новых случаев демонстрируют Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, хотя они до сих пор остаются среди лидеров по числу госпитализаций и летальных исходов на единицу населения. Согласно исследованию, Винницкая область приближается к пиковым значениям.

Как сообщалось, в Минздраве рассказали, в какие области на грани попадания в "красную" зоны карантина. В этих регионах превышены сразу два показателя по COVID-19.

исследование прогноз COVID-19 Винницкая область НАНУ

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