ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до п’яти років тюрми

Його звинуватять у ненавмисному спричиненні катастрофи

Його звинуватять у ненавмисному спричиненні катастрофи

Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Окружна прокуратура у Перемишлі планує висунути звинувачення у ненавмисному доведенні до ДТП водію українського автобуса, який потрапив в аварію проти ночі 22 березня у Підкарпатському воєводстві Польщі. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про це повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк у коментарі Укрінформу, передає RegioNews.

Прокуратура планує висунути водію звинувачення за статтею 173, параграф 2 – ненавмисне спричинення катастрофи на суші, яка загрожує життю і здоров’ю людей і карається ув’язненням до п’яти років,- повідомив Павлюк.

Він зазначив, що 22-річний водій автобуса, який скоїв ДТП, перебуває у лікарні у Перемишлі. Як з’ясувалося, другий водій цього автобусу, який загинув в аварії, є його вітчимом. Незабаром дружина загиблого чоловіка, мати водія автобуса, має приїхати до Перемишля.

Одну із постраждалих в аварії українок, яка після аварії перебувала в лікарні міста Пшеворськ, виписують у вівторок з лікарні. Іншу українку, яка перебуває у лікарні міста Любачув, планують виписати у вівторок або середу. Обидві жінки не планують далі подорожувати в Україну, а повернуться до своїх сімей у Кракові.

Стан 55-річної жінки, яка перебуває в лікарні Перемишля, покращується. Однак поки що вона ще залишатиметься в лікарні.

Водночас 74-річній жінці, яка найбільше постраждала в аварії, зроблено операцію і планується проведення ще декількох. Її найближчим часом мають перевезти з Перемишля до Жешува.

Як повідомлялося, у Польщі прокоментували повторну ДТП з українцями на тій же ділянці. Дорожники стверджують, що причини ДТП не в інфраструктурі.

Нагадаємо, 22 березня у Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями: є загиблий і травмовані. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.

На місце ДТП з українцями в Польщі вирушив консул, поліція відкрила справу. Міністерство закордонних справ України відкрило гарячу лінію для родичів постраждалих.