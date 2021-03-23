ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до пяти лет тюрьмы

Его обвинят в непредумышленном причинении катастрофы

Его обвинят в непредумышленном причинении катастрофы

Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Окружная прокуратура в Перемышле планирует выдвинуть обвинения в неумышленном доведении до ДТП водителю украинского автобуса, который попал в аварию в ночь на 22 марта в Подкарпатском воеводстве Польши. Ему грозит до пяти лет заключения.

Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк в комментарии Укринформу, передает RegioNews.

Прокуратура планирует предъявить водителю обвинение по статье 173, параграф 2 – неумышленное причинение катастрофы на суше, которая угрожает жизни и здоровью людей и карается заключением до пяти лет,- сообщил Павлюк.

Он отметил, что 22-летний водитель автобуса, совершивший ДТП, находится в больнице в Перемышле. Как выяснилось, второй водитель этого автобуса, который погиб в аварии, является его отчимом. Вскоре жена погибшего мужа, мать водителя автобуса, должен приехать в Перемышль.

Одну из пострадавших в аварии украинок, которая после аварии находилась в больнице города Пшеворск, выписывают во вторник из больницы. Другую украинку, которая находится в больнице города Любачув, планируют выписать во вторник или среду. Обе женщины не планируют дальше путешествовать в Украину, а вернутся к своим семьям в Кракове.

Состояние 55-летней женщины, которая находится в больнице Перемышля, улучшается. Однако пока что она еще будет оставаться в больнице.

В то же время 74-летней женщине, которая больше всего пострадала в аварии, сделана операция и планируется проведение еще нескольких. Ее в ближайшее время должны перевезти из Перемышля до Жешува.

Как сообщалось, в Польше прокомментировали повторную ДТП с украинцами на той же участке. Дорожники утверждают, что причины ДТП не в инфраструктуре.

Напомним, 22 марта в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами: есть погибший и травмированные. Авария произошла на том же месте, где 6 марта предыдущий разбился автобус с украинцами.

На место ДТП с украинцами в Польше отправился консул, полиция открыла дело. Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию для родственников пострадавших.