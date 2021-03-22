Стало відоме ім’я загиблого сьогодні в ДТП у Польщі водія автобусу

В Україну його тіло зможуть привезти приблизно через тиждень

В Україну його тіло зможуть привезти приблизно через тиждень

Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне Буковини.

В аварії в Польщі загинув 51-річний водій з Чернівецької області Петро Радиш. Чоловік перевозив пасажирів рейсовим автобусом "Вроцлав-Чернівці".



Про це сказала дочка загиблого Євгенія Ластівка.



Чоловік родом з села Шубранець Чернівецької області. На момент аварії він не був за кермом автобуса. Інший 23-річний водій перебуває у лікарні з травмами.



За словами доньки Євгенії, батько перевозив людей, які працювали за кордоном. Цим займався декілька років та раніше не потрапляв у аварії.

У мене є ще сестра та брат. Молодшому 12 років, залишився зараз не лише без мами, яка давно померла, а й без батька, — розповіла Євгенія.

Наразі триває слідство, з'ясовують причини аварії. З родичами сконтактували в консульстві, вони їхатимуть в Польщу для упізнання. В Україну тіло зможуть привезти приблизно через тиждень.



Ще дві жінки, які мали квитки до Чернівців, перебувають у польській лікарні. Одна з них у критичному стані з травмами голови, їй 74 роки. Про це у коментарі Суспільному сказав генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

Як повідомлялося, у Польщі прокоментували повторну ДТП з українцями на тій же ділянці. Дорожники стверджують, що причини ДТП не в інфраструктурі.

Нагадаємо, сьогодні у Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями: є загиблий і травмовані. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.

На місце ДТП з українцями в Польщі вирушив консул, поліція відкрила справу. Міністерство закордонних справ України відкрило гарячу лінію для родичів постраждалих.