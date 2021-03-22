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22 березня 2021, 13:59 868

У Києві біля метро помер продавець кіоску

22 березня 2021, 13:59 868
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Смерть настала через варикоз
Смерть настала через варикоз
Фото з відкритих джерел
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У понеділок, 22 березня, в кіоску біля станції київського метрополітену "Видубичі" помер продавець. Смерть настала через варикоз.

Про це "Страні" повідомила прес-офіцер Голосіївського управління поліції ГУ Нацполіції Києва Христина Кір'якова, пише RegioNews

"У чоловіка 1986 року народження було захворювання варикоз, у нього лопнула вена. Те, що поширюється в деяких пабліках (що його нібито зарізали - Ред.) - недійсна інформація", - повідомила Христина Кір'якова.

Раніше низка місцевих телеграм-каналів поширили інформацію про те, що продавця нібито зарізали на робочому місці.

Нагадаємо, у Дніпрі дві людини загинули через пожежу в будинку.

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