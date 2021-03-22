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22 марта 2021, 21:54 6

В Одессе погиб спасатель во время ликвидации пожара

22 марта 2021, 21:54 6
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Несмотря на оказанную первую помощь, он скончался в карете "скорой"
Несмотря на оказанную первую помощь, он скончался в карете "скорой"
Фото из открытых источников
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В Одессе произошел пожар в двухэтажном частном доме, во время ликвидации которого погиб командир отделения государственной пожарно-спасательной части.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.

Спасатели сообщают, что 22 марта в 12:53 в службу спасения 101 поступило сообщение, что на вул. Магистральная, 59 произошло возгорание частного дома.

По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено возгорание двухэтажного жилого дома.

Спасатели пожар локализовали в 13:31 и ее ликвидировали в 13:52 на площади 120 кв. м. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекались 4 единицы пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава.

Во время ликвидации пожара к бригаде скорой медицинской помощи обратился с жалобой на ухудшение самочувствия командир отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части. Медицинские работники пытались оказать необходимую помощь, но спасатель (1973 года рождения) скончался в карете скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

Причины устанавливаются.

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Posted by Головне управління ДСНС України в Одеській області on Monday, March 22, 2021

Как сообщалось, сегодня в Тернополе ночью во время пожара пострадали спасатели. Горела сауна.

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