У Рівненській області 4 підлітків госпіталізовано після "нарковечірки": один в комі

Двох з них у важкому стані транспортували до обласної лікарні

Двох з них у важкому стані транспортували до обласної лікарні

Фото з відкритих джерел

Рівненським медикам надійшло кілька однакових викликів про те, що медичної допомоги потребують підлітки. Неповнолітні під час спільної вечірки вживали небезпечні для організму наркотичні речовини.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги, передає RegioNews.

Бригади екстреної медичної допомоги прибули за вказаними адресами — виявилося, що у чотирьох пацієнтів у віці 15-17 років були однакові симптоми.

Неповнолітні під час спільної вечірки вживали небезпечні для організму наркотичні речовини (амфетамін та матадон).

Після наданої медичної допомоги працівники швидкої транспортували 3-х пацієнтів без свідомості до лікарні в реанімаційне відділення. Одного підключили до апарату штучної вентиляції легень, - йдеться в повідомленні.

Четвертий учасник "вечірки” у значно кращому стані, оскільки батьки промили йому шлунок одразу як помітили, що сину погано.

Двох неповнолітніх пацієнтів у важкому стані транспортували до Рівненської обласної дитячої лікарні. Одному з них лікарі ввели антидот. З‘явилася м‘язева активність, проте він залишався в комі.

Про подію повідомлено поліцейським.

Неповнолітні "бавилися" наркотичними речовинами Сьогодні, 20 березня, на лінію 103 (о 3:08 , о 4:04 та о 4:19 )... Posted by Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги on Saturday, March 20, 2021

Як повідомлялося 11 березня, Раді рекомендували ухвалити законопроєкт щодо заборони продажу ліків дітям. Відповідну рекомендацію ухвалив профільний комітет Верховної ради.