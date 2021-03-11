У Києві затримана група з дев’ятьох наркоділків

Кілограми канабісу, тисяча нарковмісних пігулок, гроші були вилучені під час обшуків

Кілограми канабісу, тисяча нарковмісних пігулок, гроші були вилучені під час обшуків

Фото поліції Києва

Поліцейські Шевченківського управління поліції Києва затримали групу осіб за збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Співробітники карного розшуку поліції Києва провели спецоперацію та затримали дев’ять чоловіків із злочинного угрупування, серед яких організатор, постачальники та збувачі наркотиків. У результаті 13-ти санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників декілька кілограмів речовини, схожої на канабіс, пігулки екстазі, амфетамін та кокаїн, а також 250 тисяч гривень.

Після реалізації оперативних закупок ми провели тринадцять санкціонованих обшуків та у ході слідчих дій за місцями проживання фігурантів виявили й вилучили декілька кілограмів речовини, схожої на канабіс, близько тисячі пігулок екстазі, амфетамін та кокаїн, а також 250 тисяч гривень. Окрім цього, вилучили також електронні ваги, упаковки для фасування, приладдя для куріння та для подрібнення конопель, мобільні телефони та банківські картки. Усі заборонені речовини направили на проведення відповідних експертиз, - розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

Серед фігурантів - шість жителів Києва віком від 30 – 36 років, 31, 32 та 26 –річні мешканці АР Крим, міста Кропивницький та житель Полтавської області. Усіх затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури № 10 слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося раніше, 26 лютого у Львові викрили наркоділків, які щоденно продавали товар на 60 тисяч. Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків у членів злочинної групи.