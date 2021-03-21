В Ровенской области 4 подростков госпитализированы после "нарковечеринки": один в коме

Двух из них в тяжелом состоянии транспортировали в областную больницу

Двух из них в тяжелом состоянии транспортировали в областную больницу

Фото из открытых источников

Ровенским медикам поступило несколько одинаковых вызовов о том, что в медицинской помощи нуждаются подростки. Несовершеннолетние во время совместной вечеринки употребляли опасные для организма наркотические вещества.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи, передает RegioNews.

Бригады экстренной медицинской помощи прибыли по указанным адресам — оказалось, что у четырех пациентов в возрасте 15-17 лет были одинаковые симптомы.

Несовершеннолетние во время совместной вечеринки употребляли опасные для организма наркотические вещества (амфетамин и матадон).

После оказанной медицинской помощи работники скорой транспортировали 3-х пациентов без сознания в больницу в реанимационное отделение. Одного подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, - говорится в сообщении.

Четвертый участник "вечеринки” в значительно лучшем состоянии, поскольку родители промыли ему желудок сразу как заметили, что сыну плохо.

Двух несовершеннолетних пациентов в тяжелом состоянии транспортировали в Ровенскую областную детскую больницу. Одному из них врачи ввели антидот. Появилась мышечная активность, однако он оставался в коме.

О происшествии сообщено полицейским.

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