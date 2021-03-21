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21 березня 2021, 11:07 6

За добу зафіксовано понад 11 тисяч нових випадків COVID-19

21 березня 2021, 11:07 6
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Одужало 3877 осіб
Одужало 3877 осіб
Фото з відкритих джерел
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За інформацією МОЗ, 11 145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 березня 2021 року.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

Як зазначає міністр, зокрема, захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 4 838 осіб; летальних випадків – 166; одужало – 3 877 осіб. Здійснено тестувань за добу – 68 776 (зокрема, методом ПЛР – 35 240, методом ІФА – 6 443, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 093).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 546 363 особи; одужало – 1 257 849 осіб; летальних випадків – 29 941; проведено ПЛР-тестувань – 7 659 777.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.

11 145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 березня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Saturday, March 20, 2021

Як повідомлялося, учора в Україні було понад 15 тисяч нових COVID-хворих. Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстрована у Києві.

коронавірус МОЗ COVID-19 Максим Степанов тести

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