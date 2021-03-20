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В Україні знову понад 15 тисяч нових COVID-хворих: у яких областях найбільше
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20 березня 2021, 10:46 14

В Україні знову понад 15 тисяч нових COVID-хворих: у яких областях найбільше

20 березня 2021, 10:46 14
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Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстрована у Києві
Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстрована у Києві
Фото з відкритих джерел
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В Україні виявили 15 292 нових випадки коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, пише RegioNews.

За вчора через коронавірус госпіталізували 4 369 осіб; померли 260 людей та 5190 осіб пацієнтів одужали.

За добу зробили 114 719 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 50 800, методом ІФА - 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40 521).

Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

За весь час пандемії захворіли 1 535 218 осіб; одужали 1 253 972 особи та 29 775 людей померли.

15 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 березня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Friday, March 19, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українців хочуть перевірити на наявність антитіл до коронавірусу.

коронавірус Україна смерть хвороба Максим Степанов

 
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