У Харкові в "чорнобильській" лікарні створять 50 місць для COVID-пацієнтів

Ситуація з коронавірусом у місті погіршується

Ситуація з коронавірусом у місті погіршується

Рixabay

У Харкові в обласному диспансері радіаційного захисту ("чорнобильська" лікарня) розширюють відділення для COVID-пацієнтів, наразі прокладають ще одну кисневу трасу.

Про це "Укрінформу" розповіла в.о. директора лікарні Ірина Пирогова, пише RegioNews.

За її словами, в закладі створять ще від 50 місць із централізованою подачею кисню.

"Ми розв'язуємо технічні питання, роботи вже почалися", - зазначила Пирогова.

Керівник сподівається, що розширити відділення вдасться швидко. Вже зараз її заклад, розрахований спочатку на 100, потім на 130 пацієнтів, приймає до 150 хворих.

"Звісно, пацієнти в коридорах не лежать, але ви ж розумієте, ущільнилися суттєво, працювати незручно", - зазначає в.о. директора.

Нагадаємо, що через гуляння, влаштовані Тереховим, у Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Раніше ми писали, що Терехов особистим прикладом веде Харків в "лідери" по ковіду.