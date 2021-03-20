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20 березня 2021, 15:35 8

У Харкові в "чорнобильській" лікарні створять 50 місць для COVID-пацієнтів

20 березня 2021, 15:35 8
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Ситуація з коронавірусом у місті погіршується
Рixabay
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У Харкові в обласному диспансері радіаційного захисту ("чорнобильська" лікарня) розширюють відділення для COVID-пацієнтів, наразі прокладають ще одну кисневу трасу.

Про це "Укрінформу" розповіла в.о. директора лікарні Ірина Пирогова, пише RegioNews.

За її словами, в закладі створять ще від 50 місць із централізованою подачею кисню.

"Ми розв'язуємо технічні питання, роботи вже почалися", - зазначила Пирогова.

Керівник сподівається, що розширити відділення вдасться швидко. Вже зараз її заклад, розрахований спочатку на 100, потім на 130 пацієнтів, приймає до 150 хворих.

"Звісно, пацієнти в коридорах не лежать, але ви ж розумієте, ущільнилися суттєво, працювати незручно", - зазначає в.о. директора.

Нагадаємо, що через гуляння, влаштовані Тереховим, у Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Раніше ми писали, що Терехов особистим прикладом веде Харків в "лідери" по ковіду.

коронавірус Україна хвороба Харьків лікарня

 
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