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20 березня 2021, 17:49 196

На Дніпропетровщині посилили карантинні обмеження: що заборонено

20 березня 2021, 17:49 196
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Область перейшла в "помаранчеву" зону карантину
Область перейшла в "помаранчеву" зону карантину
Фото з відкритих джерел
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Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області ухвалила рішення посилити карантин. Область перейшла в "помаранчеву" зону карантину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної ради.

У обласній раді заявили, що перехід до "помаранчевої" зони сигналізує про потенційну небезпеку - наближення до "червоного" рівня. Його можуть запровадити, якщо в області упродовж тижня буде перевищення по одному з COVID-показників:

  • завантаженість ліжок з киснем в регіоні більша за 65%;
  • понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;
  • зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;
  • менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення;
  • коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більший за 20%.

Також комісією затверджений пункт про вживання заходів щодо пришвидшення темпів вакцинації населення та здійснення моніторингу за показниками щеплення.

Зазначимо, у цій зоні заборонено:

  • мaсові зaходи зa учaсті понад 20 осіб;
  • роботa зaклaдів розміщення (хостели, туристичні бaзи тощо), окрім готелів;
  • плaнові госпітaлізaції в лікaрнях;
  • спортзaли, фітнес-центри, зaклaди культури;
  • прийом нових змін в дитячі тaбори.

Раніше повідомлялося, що Дніпропетровська область може потрапити в "червону" зону вже в цьому місяці.

коронавірус Україна Дніпровська міськрада Дніпро Дніпропетровська область

 
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