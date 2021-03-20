Область перейшла в "помаранчеву" зону карантину

Область перейшла в "помаранчеву" зону карантину

Фото з відкритих джерел

Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області ухвалила рішення посилити карантин. Область перейшла в "помаранчеву" зону карантину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної ради.

У обласній раді заявили, що перехід до "помаранчевої" зони сигналізує про потенційну небезпеку - наближення до "червоного" рівня. Його можуть запровадити, якщо в області упродовж тижня буде перевищення по одному з COVID-показників:

завантаженість ліжок з киснем в регіоні більша за 65%;

понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;

менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більший за 20%.

Також комісією затверджений пункт про вживання заходів щодо пришвидшення темпів вакцинації населення та здійснення моніторингу за показниками щеплення.

Зазначимо, у цій зоні заборонено:

мaсові зaходи зa учaсті понад 20 осіб;

роботa зaклaдів розміщення (хостели, туристичні бaзи тощо), окрім готелів;

плaнові госпітaлізaції в лікaрнях;

спортзaли, фітнес-центри, зaклaди культури;

прийом нових змін в дитячі тaбори.

Раніше повідомлялося, що Дніпропетровська область може потрапити в "червону" зону вже в цьому місяці.