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В Украине снова более 15 тысяч новых COVID-больных: в каких областях больше всего
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21 марта 2021, 11:07 6

За сутки зафиксировано более 11 тысяч новых случаев COVID-19

21 марта 2021, 11:07 6
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Выздоровели 3877 лиц
Выздоровели 3877 лиц
Фото из открытых источников
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По информации Минздрава, 11 145 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 марта 2021 года.

Об этом сообщил своей Facebook-странице министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Как отмечает министр, в частности, заболели 585 детей и 199 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано – 4 838 человек; летальных случаев – 166; выздоровело – 3 877 человек. Осуществлено тестирований за сутки – 68 776 (в частности, методом ПЦР – 35 240, методом ИФА – 6 443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 093).

За все время пандемии в Украине заболело – 1 546 363 человека; выздоровел – 1 257 849 человек; летальных случаев – 29 941; проведено ПЦР-тестов – 7 659 777.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

11 145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 березня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Saturday, March 20, 2021

Как сообщалось, вчера в Украине было более 15 тысяч новых COVID-больных. Наибольшее число новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве.

коронавирус Минздрав COVID-19 Максим Степанов тесты

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