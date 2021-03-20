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20 березня 2021, 14:29 343

Влада Одеси розповіла, коли у місті введуть обмеження "червоної" зони

20 березня 2021, 14:29 343
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Там кажуть, що офіційних розпоряджень щодо "червоної" зони поки немає
Там кажуть, що офіційних розпоряджень щодо "червоної" зони поки немає
Фото з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я України внесло Одеську область в "червону" зону карантину. Влада Одеси сказала, що чекатиме три дні для ухвалення рішення про введення в місті жорстких карантинних обмежень.

Про це повідомила прес-секретар мерії Наталія Мальцева, передає RegioNews з посиланням на видання "Думська".

Видання пише, що офіційних розпоряджень щодо "червоної" зони поки немає.

"Для того, щоб місто і регіон були в червоній зоні, кількість хворих і зменшення ліжкомісць має протриматися три дні. При цьому, якщо завтра умовно відкриють 100 нових місць, то відповідно не потрапимо в "червону" зону", - повідомила Мальцева.

За її словами, тільки після трьох днів показників комісія буде розглядати питання про обмеження для "червоної" зони.

Нагадаємо, 20 березня Одеса потрапила до "червоної" зони карантину.

Напередодні, 19 березня, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що у місті діятиме посилений карантин. В місті заборонили діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають не більше одного відвідувача на десять квадратних метрів.

коронавірус Україна Одеса карантин влада

 
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