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В Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу
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18 березня 2021, 09:02 9

В Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу

18 березня 2021, 09:02 9
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Найбільше нових випадків у Києві, Житомирській та Львівській областях
Найбільше нових випадків у Києві, Житомирській та Львівській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 17 березня COVID-19 виявили у 15 053 осіб, зафіксовано 267 летальних випадків, госпіталізували 4 376 осіб, 6514 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

15 053 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Україні на 18 березня. Серед захворілих - 744 дитини та 425 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 118 780 (в тому числі методом ПЛР - 53 039, методом ІФА - 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 43 959).

За минулу добу найбільшау кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 504 076 осіб;
  • одужало - 1 244 190 осіб;
  • летальних результатів - 29 253;
  • проведено ПЛР-тестів - 7 520 147.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 11 833 людина, зафіксовано 289 летальних випадків.

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