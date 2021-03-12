СБУ розслідує диверсійні дії посадовців "Донецькоблгазу"

Йдеться про відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС

Йдеться про відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС

Фото з відкритих джерел

Розпочате досудове розслідування факту вчинення посадовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Головне слідче управління СБ України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами ПАТ "Донецькоблгаз" диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.

Встановлено, що власниками ПАТ "Донецькоблгаз" є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, котрі підконтрольні громадянину України, який на даний час перебуває на території Російської Федерації, - йдеться в повідомленні.

При цьому дане акціонерне товариство належить до об’єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

На даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та притягнення їх до відповідальності.

Як повідомлялося, учора секретар РНБО Данілов заявив, що "Донецькоблгаз" можуть повернути державі, якщо виявлять порушення. З'ясувалося, що власниками "Донецькоблгазу" є дві компанії, які чомусь зареєстровані в Гонконгу.

Раніше на Донеччині відкрили 83 кримінальні справи через відключення котелень: 7 березня "Донецькоблгаз" відключив від газу 58 котелень "Донецьктеплокомуненерго".