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16 березня 2021, 10:43 14

СБУ викрила фейкові ремонти на мільйони гривень в "Укрзалізниці"

16 березня 2021, 10:43 14
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Для приховування оборудки ділки сфальсифікували технічну та бухгалтерську документацію
Для приховування оборудки ділки сфальсифікували технічну та бухгалтерську документацію
Фото: СБУ
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Служба безпеки України задокументувала протиправну схему розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця" через фіктивне виконання ремонтних робіт дизельгенераторів. Стан такого обладнання важливий для забезпечення безпеки руху на об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає RegioNews.

Зловмисники діяли за підтримки деяких керівників підрозділів АТ "Укрзалізниця". Задокументовано, що, всупереч умовам договору, замість виконання капітальних ремонтних робіт існуючих на балансі дизельгенераторів, ділки закупили дешеве обладнання невідомого походження", - повідомили оперативники.

Експертиза підтвердила, що через оборудку АТ "Укрзалізниця" завдано збитки на майже 2 млн грн.

Наразі повідомлено про підозру головному інженеру одного з підрозділів регіональної філії Південно-Західна залізниця АТ "Укрзалізниця" за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Тривають процесуальні дії, для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, раніше голова правління УЗ заявляв, що Укрзалізниця скоротить майже третину штату центрального офісу. Оптимізувати робітничі професії не будуть.

СБУ Укрзализныця розкрадання кримінальна справа ремонт

 
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