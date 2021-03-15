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15 березня 2021, 11:58 2385

СБУ зупинила масштабну схему фінансування терористичної "ЛНР”

15 березня 2021, 11:58 2385
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Колишнього керівника вагонобудівного заводу оголосили у розшук через фінансування тероризму
Колишнього керівника вагонобудівного заводу оголосили у розшук через фінансування тероризму
Фото: із відкритих джерел
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Працівники Служби безпека України припинили діяльність незаконної схеми фінансування окупаційної адміністрації Росії на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, організатори оборудки кілька років незаконно відправляли в Росію продукцію захопленого бойовиками українського підприємства ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод”.

Встановлено, що виготовлені заводом комплектуючі вивозили через неконтрольовану ділянку державного кордону нашої держави. Частину виручених коштів завод сплачував у вигляді "податків” так званій адміністрації "ЛНР”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, у 2018 році підприємство перерахувало до "бюджету” терористичної "республіки” понад мільйон російських рублів, а сума коштів, які отримувала від заводу окупаційна влада та проросійські терористи, загалом становить десятки мільйонів рублів.

Служба безпеки України повідомила екскерівнику вагонобудівного заводу про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України. Правопорушника оголошено у загальнодержавний розшук”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ розслідує диверсійні дії посадовців "Донецькоблгазу", йдеться про відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.

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