СБУ зупинила масштабну схему фінансування терористичної "ЛНР”

Колишнього керівника вагонобудівного заводу оголосили у розшук через фінансування тероризму

Колишнього керівника вагонобудівного заводу оголосили у розшук через фінансування тероризму

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, організатори оборудки кілька років незаконно відправляли в Росію продукцію захопленого бойовиками українського підприємства ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод”.

Встановлено, що виготовлені заводом комплектуючі вивозили через неконтрольовану ділянку державного кордону нашої держави. Частину виручених коштів завод сплачував у вигляді "податків” так званій адміністрації "ЛНР”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, у 2018 році підприємство перерахувало до "бюджету” терористичної "республіки” понад мільйон російських рублів, а сума коштів, які отримувала від заводу окупаційна влада та проросійські терористи, загалом становить десятки мільйонів рублів.

Служба безпеки України повідомила екскерівнику вагонобудівного заводу про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України. Правопорушника оголошено у загальнодержавний розшук”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ розслідує диверсійні дії посадовців "Донецькоблгазу", йдеться про відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.