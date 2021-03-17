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17 марта 2021, 18:20 7

На Буковине объявили подозрение организатору канала нелегальной миграции

17 марта 2021, 18:20 7
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Злоумышленник имел сообщников в органах ГМС
Злоумышленник имел сообщников в органах ГМС
Фото СБУ
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Служба безопасности Украины объявила о подозрении организатору канала незаконной легализации иностранцев в нашей стране для дальнейшей переправки в ЕС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ в Черновицкой области.

По данным следствия, житель Винницы вместе с сообщниками в 2019-2020 годах организовал схему нелегальной переправки иностранцев через государственную границу Украины. Для легализации "клиентов" в нашем государстве злоумышленник наладил механизм выдачи в органах ГМС Украины поддельных паспортов граждан Украины для выезда за границу и паспортов граждан Украины в форме ID-карты с измененными анкетными данными, - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности. В частности, организатор обеспечил перемещение вне пунктов пропуска через украино-молдавскую границу иностранца, который имел намерение уклониться от органов правосудия своего государства. За изготовление паспорта гражданина Украины он получил от заказчика 2,7 тысячи евро. В дальнейшем иностранец планировал выехать в одну из стран ЕС. Общая стоимость сделки составляла 5 тысяч евро.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины организатору сообщено о подозрении.

Напомним, что в ноябре 2020 года контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе многоэтапной спецоперации разоблачили масштабную схему незаконной легализации в нашей стране иностранцев для дальнейшей переправки в ЕС.

Разоблачение схемы проводилось совместно с ГУ НП Украины в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

На Буковині СБУ оголосила про підозру організатору каналу нелегальної міграції Служба безпеки України оголосила про...

Posted by Управління СБ України в Чернівецькій області on Wednesday, March 17, 2021

Как сообщалось вчера, СБУ разоблачила фейковые ремонты на миллионы гривен "Укрзализныци". Для сокрытия сделки дельцы сфальсифицировали техническую и бухгалтерскую документацию.

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