На Буковине объявили подозрение организатору канала нелегальной миграции

Злоумышленник имел сообщников в органах ГМС

Злоумышленник имел сообщников в органах ГМС

Фото СБУ

Служба безопасности Украины объявила о подозрении организатору канала незаконной легализации иностранцев в нашей стране для дальнейшей переправки в ЕС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ в Черновицкой области.

По данным следствия, житель Винницы вместе с сообщниками в 2019-2020 годах организовал схему нелегальной переправки иностранцев через государственную границу Украины. Для легализации "клиентов" в нашем государстве злоумышленник наладил механизм выдачи в органах ГМС Украины поддельных паспортов граждан Украины для выезда за границу и паспортов граждан Украины в форме ID-карты с измененными анкетными данными, - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности. В частности, организатор обеспечил перемещение вне пунктов пропуска через украино-молдавскую границу иностранца, который имел намерение уклониться от органов правосудия своего государства. За изготовление паспорта гражданина Украины он получил от заказчика 2,7 тысячи евро. В дальнейшем иностранец планировал выехать в одну из стран ЕС. Общая стоимость сделки составляла 5 тысяч евро.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины организатору сообщено о подозрении.

Напомним, что в ноябре 2020 года контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе многоэтапной спецоперации разоблачили масштабную схему незаконной легализации в нашей стране иностранцев для дальнейшей переправки в ЕС.

Разоблачение схемы проводилось совместно с ГУ НП Украины в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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